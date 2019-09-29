В Совбезе России сообщили о диалоге с США по Арктике

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Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов в интервью «Российской газете» заявил, что Россия и Соединённые Штаты ведут конструктивный диалог по вопросам развития Арктики.
В Совбезе России сообщили о диалоге с США по Арктике
  • РИА Новости

«Хотя широкой общественности о нём (диалоге по Арктике. — RT) известно не так много, как о нашем взаимодействии по другим темам, наши контакты по вопросам Арктики носят вполне конструктивный и плодотворный характер», — заявил он.

По его словам, также вопросы, касающиеся Арктики, обсуждаются во время контактов по линии советов безопасности двух стран.

Аверьянов добавил, что Москва и Вашингтон создали в Арктическом регионе «достаточно солидную основу для взаимодействия».

Замсекретаря российского Совбеза сообщил, что успешно ведётся работа по совершенствованию договорно-правовой базы в области безопасности судоходства, рыболовства и научного сотрудничества. 

Ранее первый вице-президент Русского географического общества Артур Чилингаров в беседе с газетой «Известия» рассказал, почему РГО уделяет много внимания Арктике.

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