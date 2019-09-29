Украина запустит транспорт на границе с Крымом

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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев планирует организовать пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска двух контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ). 
Украина запустит транспорт на границе с Крымом
  • © Андрей Стенин
  • РИА Новости

Заявление Криклия приводится в Facebook украинского Министерства инфраструктуры.

По его словам, согласно поручению украинского президента Владимира Зеленского завершается строительство контрольных пунктов «Чонгар» и «Каланчак».

«Наряду с КПВВ обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины», — указано в сообщении.

Ранее глава Мининфраструктуры Украины заявил об «опасности» восстановления авиасообщения с Россией.

Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко предложил Киеву использовать рынки сбыта России, которую он назвал «плохой».

Эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил это заявление.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

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