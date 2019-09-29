Захарова оценила последствия публикации разговора Трампа и Зеленского

Публикация стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского показала, что вести переговоры с Вашингтоном опасно, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Об этом она сказала в эфире Первого канала.

«Я согласна со многими оценками, что это, безусловно, меняет картину и даже не картину, а, наверное, форму отношений между государствами, между странами, между лидерами, между политиками. Потому что теперь, вот уже как, наверное, третий день после этого скандала, все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться — опасно», — цитирует Захарову ТАСС.

25 сентября американская администрация опубликовала расшифровку разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе беседы президент Украины пообещал, что новый генпрокурор страны изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что стенограмма может быть поводом для импичмента Трампа. Она также предположила, что Москва «приложила к этому руку».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию стенограммы.