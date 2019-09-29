Захарова оценила последствия публикации разговора Трампа и Зеленского

Короткая ссылка
Публикация стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского показала, что вести переговоры с Вашингтоном опасно, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова оценила последствия публикации разговора Трампа и Зеленского
  • РИА Новости

Об этом она сказала в эфире Первого канала.

«Я согласна со многими оценками, что это, безусловно, меняет картину и даже не картину, а, наверное, форму отношений между государствами, между странами, между лидерами, между политиками. Потому что теперь, вот уже как, наверное, третий день после этого скандала, все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться — опасно», — цитирует Захарову ТАСС.

25 сентября американская администрация опубликовала расшифровку разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе беседы президент Украины пообещал, что новый генпрокурор страны изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что стенограмма может быть поводом для импичмента Трампа. Она также предположила, что Москва «приложила к этому руку».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию стенограммы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить