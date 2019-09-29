Зариф обвинил США в развязывании кибервойны против Ирана

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США развязали кибервойну против Тегерана.

«Соединённые Штаты начали эту кибервойну с нападения на наши ядерные объекты очень опасным, безответственным способом, который мог убить миллионы людей», — сказал Зариф в интервью телеканалу NBC.

Министр отметил, что США не могут заканчивать войны, которые они начинают.

Он также подверг критике решение Вашингтона о переброске дополнительного контингента на Ближний Восток после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Ранее Зариф заявил, что Франция, Германия и Великобритания не выполняют свои обязательства по соблюдению условий ядерной сделки без одобрения США.

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