В Совфеде оценили позицию немецких депутатов по антироссийским санкциям

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT призыв членов ряда фракций бундестага Германии постепенно ослабить антироссийские санкции.

«Конечно, это абсолютно здравая и правильная мысль. Немецкие политики думают о своей стране и делают подобные заявления, понимая, что после снятия санкций улучшатся условия для экономического развития Германии. Берлин хочет иметь гарантии безопасности, которые могут дать хорошие отношения с Россией», — сказал сенатор.

По его словам, политики Германии, говоря о постепенном ослаблении антироссийских санкций, «придерживаются общемировых ценностей».

Сенатор подчеркнул, что для достижения результатов необходимо, чтобы позиция немецких депутатов стала «общим мнением бундестага».

«Санкционная политика не должна становиться общемировым заговором. Подобная риторика ошибочна и ведёт Европу в никуда», — заключил Цеков.

Ранее члены ряда фракций бундестага Германии в ходе конференции, посвящённой пятилетию ограничительных мер против России, призвали постепенно ослабить антироссийские санкции.

Депутат Свободной демократической партии Сандра Везер заявила, что санкции должны быть смягчены в случае прогресса в выполнении Минских соглашений.