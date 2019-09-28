В ДНР заявили об обстреле Докучаевска со стороны ВСУ
- РИА Новости
«Сегодня ранним утром Вооружённые силы Украины открыли огонь по Докучаевску с применением крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия. В результате обстрела зафиксированы повреждения по адресу: улица Ватутина, д. 15, кв. 32», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что в квартире повреждены стены, мебель и остекление.
Также сообщается, что украинские силовики обстреляли из миномётов посёлок Доломитное на севере Горловки.
Ранее украинские силовики заявили, что зафиксировали 24 обстрела своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, один военный погиб.