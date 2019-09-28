Лавров: заявления США меняются в зависимости от настроения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заявления представителей США по поводу конфликтов меняются в зависимости от настроения и политической конъюнктуры.

«Наши американские коллеги, мы с ними в постоянном контакте, но их комментарии, что по Сирии, что по любому другому конфликту, они меняются день ото дня в зависимости от настроения, от политической конъюнктуры, которая на данный момент существует», — заявил он на пресс-конференции по итогам участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава МИД России также уточнил, что представители США упрекали сирийское правительство в том, что оно не намерено поддерживать резолюцию 2254, и декларацию сочинского конгресса сирийского национального диалога. Все эти заявления, по словам министра, являются неправдой.

Ранее Лавров заявил, что Москва попытается вернуть «в нормальное русло» условия работы российских дипломатов в США и их американских коллег в России.