В МИД заявили о намерении нормализовать работу дипломатов России и США

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва попытается вернуть «в нормальное русло» условия работы российских дипломатов в США и их американских коллег в России.

«Мы хотим вернуть всё в нормальное русло. По крайней мере то, что касается условий работы наших дипломатов в США и американских дипломатов в России. Но не всё от нас зависит. Но будем искать стимулирующие меры», — сказал он на пресс-конференции по итогам участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее Лавров провёл встречу с госсекретарём США Майком Помпео. В ходе переговоров глава российского МИД указал американскому коллеге на неприемлемость действий США по отказу представителям России в визах на многосторонние мероприятия в рамках ООН.

После завершения встречи Помпео заявил в Twitter о необходимости конструктивного диалога с Россией.

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