Помпео заявил о необходимости конструктивного диалога с Россией

Короткая ссылка
Несмотря на напряжённость между Россией и США, странам нужно конструктивно подойти к взаимодействию, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Помпео заявил о необходимости конструктивного диалога с Россией
  • Reuters

«Несмотря на то что у нас есть области напряжённости с Россией, мы должны найти конструктивный путь вперёд. Нам удавалось работать вместе прежде, сможем добиться этого вновь», — написал он в Twitter.

Помпео отметил, что во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым поднимались темы контроля над вооружениями и широкий круг других вопросов.

Ранее Лавров и Помпео провели встречу на полях Генассамблеи ООН. Их переговоры продлились чуть меньше часа.

Российский министр во время встречи обратил внимание Помпео на неприемлемость действий США по отказу российским представителям в визах на многосторонние мероприятия в рамках ООН.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить