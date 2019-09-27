Помпео заявил о необходимости конструктивного диалога с Россией

Несмотря на напряжённость между Россией и США, странам нужно конструктивно подойти к взаимодействию, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

«Несмотря на то что у нас есть области напряжённости с Россией, мы должны найти конструктивный путь вперёд. Нам удавалось работать вместе прежде, сможем добиться этого вновь», — написал он в Twitter.

Met with Foreign Minister Lavrov today to discuss bilateral issues and a range of global challenges, including arms control. Although we have areas of tension with #Russia, we must find a constructive path forward. We’ve worked together before - we can do it again. pic.twitter.com/ndCyEEBnnn — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 27, 2019

Помпео отметил, что во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым поднимались темы контроля над вооружениями и широкий круг других вопросов.

Ранее Лавров и Помпео провели встречу на полях Генассамблеи ООН. Их переговоры продлились чуть меньше часа.

Российский министр во время встречи обратил внимание Помпео на неприемлемость действий США по отказу российским представителям в визах на многосторонние мероприятия в рамках ООН.