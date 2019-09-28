В Испании по запросу США задержан россиянин

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В посольстве России в Мадриде сообщили о задержании в аэропорту Валенсии россиянина по запросу США. Сотрудники дипломатического ведомства заявили, что внимательно следят за ситуацией.

«Компетентные органы Испании в установленном порядке уведомили посольство о том, что 20 сентября в аэропорту города Валенсия сотрудниками Национальной полиции по запросу США был задержан и помещён под стражу российский гражданин», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США был арестован топ-менеджер «Объединённой двигателестроительной корпорации» Александр Коршунов. Посольство России выразило Соединённым Штатам протест из-за его ареста.

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