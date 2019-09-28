В Испании по запросу США задержан россиянин
«Компетентные органы Испании в установленном порядке уведомили посольство о том, что 20 сентября в аэропорту города Валенсия сотрудниками Национальной полиции по запросу США был задержан и помещён под стражу российский гражданин», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США был арестован топ-менеджер «Объединённой двигателестроительной корпорации» Александр Коршунов. Посольство России выразило Соединённым Штатам протест из-за его ареста.