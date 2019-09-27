Лавров прокомментировал публикацию разговора Трампа и Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

«Меня мама воспитывала когда, она сказала, что читать чужие письма — это неприлично. Я всё-таки привык из этого исходить. Тем более письма тех людей, которых их народы избрали на ведущие посты. Есть традиции, есть приличия, в том числе дипломатические, которые предполагают определённый уровень конфиденциальности, которые предполагают согласованность в этих вопросах», — сказал он во время пресс-конференции.

По словам Лаврова, в данном вопросе Россия будет следовать духу и букве Венских конвенций о дипломатических сношениях, в которых «всё написано».

«Выносить любой вопрос на публичное растерзание, громким надрывным голосом заявлять, что если та или иная администрация не покажет нам какую-то записку (записку своим ли родственникам или партнёрам), то тогда мы эту администрацию будем разносить в клочья — ну разве это демократия? Как можно работать в таких условиях?» — сказал министр.

Ранее Лавров назвал паранойей заявление спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси о том, что Москва «приложила руку» к скандалу вокруг президента Дональда Трампа.

24 сентября спикер объявила о начале процедуры импичмента Трампа. По её мнению, действия главы Белого дома указывают на то, что он предал целостность выборов, надавив на Зеленского.