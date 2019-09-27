Лавров ответил на слова о «причастности» России к скандалу с Трампом

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал паранойей заявление спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси о том, что Москва «приложила руку» к скандалу вокруг президента Дональда Трампа.
Лавров ответил на слова о «причастности» России к скандалу с Трампом
  • Reuters

«Паранойя, по-моему, очевидная для всех», — сказал российский министр во время пресс-конференции.

24 сентября спикер объявила о начале процедуры импичмента Трампа. По её мнению, действия главы Белого дома указывают на то, что он предал целостность выборов, надавив на Зеленского.

Также Пелоси предположила, что Москва «приложила к этому руку».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова спикера палаты представителей США.

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