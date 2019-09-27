Лавров ответил на слова о «причастности» России к скандалу с Трампом
- Reuters
«Паранойя, по-моему, очевидная для всех», — сказал российский министр во время пресс-конференции.
24 сентября спикер объявила о начале процедуры импичмента Трампа. По её мнению, действия главы Белого дома указывают на то, что он предал целостность выборов, надавив на Зеленского.
Также Пелоси предположила, что Москва «приложила к этому руку».
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова спикера палаты представителей США.