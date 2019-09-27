Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

«Учитывая, что именно Нэнси Пелоси раздула «скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины», то по логике спикера руку Россия приложила именно к ней», — написала дипломат в Facebook.

Ранее Пелоси предположила, что Москва «приложила к этому руку».

24 сентября спикер объявила о начале процедуры импичмента Трампа. По её мнению, действия главы Белого дома указывают на то, что он предал целостность выборов, надавив на Зеленского.

Впоследствии Белый дом опубликовал расшифровку разговора двух лидеров. В ходе беседы президент Украины пообещал, что новый генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.