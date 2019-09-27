Политолог оценил призыв Помпео к конструктивному диалогу с Россией

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал в беседе с RT заявление американского госсекретаря Майка Помпео о необходимости конструктивного взаимодействия США и России, несмотря на напряжённость между двумя странами.

Солонников напомнил об актуальных вопросах международной повестки, в разрешении которых можно увидеть эффективное сотрудничество двух стран.

«В настоящий момент целый ряд вопросов страны друг с другом решают. В частности, в Сирии постоянно идёт взаимодействие и военных, и разведывательных служб», — заявил Солонников.

Политолог подчеркнул, что если говорить о прагматизме, то «по наиболее сложным вопросам Россия и США как договаривались, так и будут договариваться».

«Эти каналы никто не прерывал», — добавил он.

Ранее Помпео написал в Twitter, что России и США удавалось работать вместе раньше и страны «смогут добиться этого вновь».