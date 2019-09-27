Лавров встретился с главой МИД КНР в ООН
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил Лавров, у министров двух стран сложилась традиция находить время для встреч и переговоров на полях международных мероприятий, в которых они участвуют.
«Я очень ценю эту возможность обсудить, как обстоят дела, прежде всего на Генеральной Ассамблее ООН, и посмотреть, что мы должны сделать для продвижения двустороннего стратегического партнёрства и всеобъемлющего взаимодействия в соответствии с теми решениями, которые приняли наши лидеры», — сказал глава МИД России.
В свою очередь Ван И указал на высокий уровень стратегических контактов двух стран.
Ранее глава МИД Китая заявил о намерении китайской стороны развивать отношения с Россией по всем направлениям.