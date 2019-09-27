Лавров встретился с главой МИД КНР в ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу со своим китайским коллегой Ван И в ООН.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил Лавров, у министров двух стран сложилась традиция находить время для встреч и переговоров на полях международных мероприятий, в которых они участвуют.

«Я очень ценю эту возможность обсудить, как обстоят дела, прежде всего на Генеральной Ассамблее ООН, и посмотреть, что мы должны сделать для продвижения двустороннего стратегического партнёрства и всеобъемлющего взаимодействия в соответствии с теми решениями, которые приняли наши лидеры», — сказал глава МИД России.

В свою очередь Ван И указал на высокий уровень стратегических контактов двух стран.

Ранее глава МИД Китая заявил о намерении китайской стороны развивать отношения с Россией по всем направлениям.