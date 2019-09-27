МИД России назвал санкции США против Рауля Кастро бессмысленным шагом

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МИД России считает бессмысленным и недостойным шагом введение Вашингтоном санкций против первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро.
МИД России назвал санкции США против Рауля Кастро бессмысленным шагом
  • © Leonid Faerberg
  • globallookpress.com

«Рассматриваем данный шаг как проявление бессилия Белого дома сломить волю народа Кубы, как и народа Венесуэлы», — цитирует сайт внешнеполитического ведомства главу латиноамериканского департамента МИД Александра Щетинина.

Щетинин отметил, что введение санкций против Кастро также свидетельствует о неудаче попытки США навязать Кубе и Венесуэле своё видение мира в духе Доктрины Монро.

Также глава латиноамериканского департамента назвал санкции «личной местью» моральному авторитету для тех стран, которые отстаивают свою независимость и суверенитет.

«Это то, за что в порядочном обществе должно быть стыдно», — добавил он.

Ранее США внесли в санкционные списки Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека.

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