В Госдуме ответили на заявления о причастности России к скандалу в США
- РИА Новости
Обвинение России, по словам Морозова, можно связать с попыткой заинтересованных лиц отвлечь внимание от главного фигуранта скандала.
«Вся эта шумиха, которая поднялась из-за этого разговора, связана с тем, что американская общественность пытается отвлечь внимание... от действительно важного эпизода участия семьи Байденов в коррупционных схемах на Украине», — считает депутат.
Ранее Пелоси заявила, что Россия «приложила руку» к скандалу вокруг разговора Трампа и Зеленского.
25 сентября американская администрация опубликовала расшифровку разговора Трампа с Зеленским.
В ходе беседы президент Украины пообещал, что новый украинский генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Пелоси заявила, что стенограмма может быть поводом для импичмента Трампа.