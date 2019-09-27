В Госдуме ответили на заявления о причастности России к скандалу в США

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Кирилл Горшенин
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, которая выразила мнение, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
В Госдуме ответили на заявления о причастности России к скандалу в США
  • РИА Новости

Обвинение России, по словам Морозова, можно связать с попыткой заинтересованных лиц отвлечь внимание от главного фигуранта скандала.

«Вся эта шумиха, которая поднялась из-за этого разговора, связана с тем, что американская общественность пытается отвлечь внимание... от действительно важного эпизода участия семьи Байденов в коррупционных схемах на Украине», — считает депутат.

Ранее Пелоси заявила, что Россия «приложила руку» к скандалу вокруг разговора Трампа и Зеленского.

25 сентября американская администрация опубликовала расшифровку разговора Трампа с Зеленским. 

В ходе беседы президент Украины пообещал, что новый украинский генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Пелоси заявила, что стенограмма может быть поводом для импичмента Трампа.

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