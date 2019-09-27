В Госдуме прокомментировали отказ Трампа снять санкции с Ирана

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT отказ президента США Дональда Трампа от предложения властей Ирана снять со страны все санкции в обмен на встречу.
В Госдуме прокомментировали отказ Трампа снять санкции с Ирана
  • РИА Новости

«Применение санкций — путь в никуда, и Соединённые Штаты должны это чётко и ясно осознавать. На мой взгляд, иранский лидер Хасан Рухани понимает, что тот деструктивный подход США, при котором сегодня они говорят одно, а завтра совершенно другое по одной и той же теме, не предполагает продвижения переговорного процесса и достижения какого-то результата», — считает депутат.

По его словам, действия и решения США не служат «обеспечению мира и стабильности» и Иран это понимает.

«Для решения сложившейся ситуации необходимо встречное движение двух стран. Должны учитываться не только интересы обоих государств, но и всего мирового сообщества», — сказал Швыткин.

Ранее Трамп заявил, что ответил отказом на предложение властей Ирана снять со страны все санкции в обмен на встречу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить