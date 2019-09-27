В Госдуме прокомментировали отказ Трампа снять санкции с Ирана

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT отказ президента США Дональда Трампа от предложения властей Ирана снять со страны все санкции в обмен на встречу.

«Применение санкций — путь в никуда, и Соединённые Штаты должны это чётко и ясно осознавать. На мой взгляд, иранский лидер Хасан Рухани понимает, что тот деструктивный подход США, при котором сегодня они говорят одно, а завтра совершенно другое по одной и той же теме, не предполагает продвижения переговорного процесса и достижения какого-то результата», — считает депутат.

По его словам, действия и решения США не служат «обеспечению мира и стабильности» и Иран это понимает.

«Для решения сложившейся ситуации необходимо встречное движение двух стран. Должны учитываться не только интересы обоих государств, но и всего мирового сообщества», — сказал Швыткин.

Ранее Трамп заявил, что ответил отказом на предложение властей Ирана снять со страны все санкции в обмен на встречу.