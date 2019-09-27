В Совфеде рассказали о потерях ЕС от антироссийских санкций

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что потери Европейского союза от антироссийских санкций в пять раз выше, чем у России.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Хочу отметить, что потери Евросоюза от незаконных рестрикций против российских компаний больше российских почти в пять раз​​​. Если бы наши отношения не ухудшились по вине всем известных западных политиков, то сегодня товарооборот вполне мог бы достичь €1,5 трлн», — сказал он.

По его словам, данные цифры сопоставимы с товарооборотом между Евросоюзом и США и между Евросоюзом и Китаем.

Вместе с этим Турчак отметил, что, несмотря на антироссийские санкции со стороны ЕС, Евросоюз остаётся одним из основных торговых партнёров России. По итогам 2018 года общий товарооборот составил около €300 млрд.

Ранее гендиректор Ассоциации европейского бизнеса в России Франк Шауфф в беседе с «Известиями» оценил ситуацию с санкциями.