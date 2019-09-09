В Ассоциации европейского бизнеса в России оценили ситуацию с санкциями

Гендиректор Ассоциации европейского бизнеса в России Франк Шауфф в беседе с «Известиями» оценил ситуацию с санкциями.

«Санкции были и есть, этого не отнимешь. Но, как вы, наверное, знаете, компании из Европы по-прежнему свободно работают в России, у них есть обширное, вольготное поле для разворачивания деятельности, которое не регулируется никакими ограничениями», — заявил Шауфф.

По словам гендиректора ассоциации, он не знает ни одной компании из Евросоюза, которая бы за эти пять лет прекратила или полностью свернула бизнес в России из-за санкций со стороны Брюсселя.

Как добавил Шауфф, европейцы надеются, что политическая ситуация будет разрешена и что санкции исчезнут.

Ранее первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление французского депутата Европарламента Тьерри Мариани о том, что первым шагом Франции для улучшения отношений с Россией должно стать снятие антироссийских санкций.