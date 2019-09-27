Лавров обсудил с главой МИД Эквадора ситуацию в Венесуэле
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства России.
Отмечается, что стороны обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего диалога и наращивания сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
«Рассмотрели вопросы российско-эквадорского взаимодействия в ООН. Из региональных тем особое внимание было уделено положению в Венесуэле и вокруг неё», — сообщили в МИД.
Ранее Лавров заявил, что политический кризис в Венесуэле надо разрешать только путём прямого диалога между правительством страны и оппозицией.