Лавров обсудил с главой МИД Эквадора ситуацию в Венесуэле

Глава российского МИД Сергей Лавров провёл встречу с министром иностранных дел Эквадора Хосе Валенсией на полях Генассамблеи ООН.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства России.

Отмечается, что стороны обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего диалога и наращивания сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

«Рассмотрели вопросы российско-эквадорского взаимодействия в ООН. Из региональных тем особое внимание было уделено положению в Венесуэле и вокруг неё», — сообщили в МИД.

Ранее Лавров заявил, что политический кризис в Венесуэле надо разрешать только путём прямого диалога между правительством страны и оппозицией.