Лавров: Россия будет противодействовать давлению на Венесуэлу

Россия всегда будет солидарна с Венесуэлой в вопросе противодействия односторонним методам давления в отношении Каракаса. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.

«Мы всегда были и будем привержены этим принципам (международного права. — RT), всегда будем солидарны с вами, (будем. — RT) отстаивать право каждого народа самостоятельно выбирать пути своего развития и категорически противодействовать любым нелегитимным, односторонним методам шантажа и давления», — цитирует его ТАСС.

Ранее Лавров заявил, что политический кризис в Венесуэле надо разрешать только путём прямого диалога между правительством страны и оппозицией.

В конце января эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил вероятность прямой военной агрессии в отношении Венесуэлы.