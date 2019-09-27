В МИД рассказали о компетенции комиссии ООН по авиаударам в Идлибе

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что комиссия ООН по расследованию авиаударов на северо-западе Сирии не обладает правом определять виновных, передаёт РИА Новости.

Вершинин подчеркнул, что подобное «расследование должно соответствовать мандату и полномочиям, которыми обладают ООН и генеральный секретарь».

«Данное расследование не имеет полномочий на установление виновных», — заявил замглавы МИД России.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.

Позднее представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что комиссия ООН по расследованию авиаударов в сирийском Идлибе начнёт работу 30 сентября.