В МИД рассказали о компетенции комиссии ООН по авиаударам в Идлибе

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что комиссия ООН по расследованию авиаударов на северо-западе Сирии не обладает правом определять виновных, передаёт РИА Новости.

Вершинин подчеркнул, что подобное «расследование должно соответствовать мандату и полномочиям, которыми обладают ООН и генеральный секретарь».

«Данное расследование не имеет полномочий на установление виновных», — заявил замглавы МИД России.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.

Позднее представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что комиссия ООН по расследованию авиаударов в сирийском Идлибе начнёт работу 30 сентября

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