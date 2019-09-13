Комиссия ООН начнёт расследование авиаударов в Идлибе 30 сентября

Короткая ссылка
Комиссия ООН по расследованию авиаударов в сирийском Идлибе начнёт работу 30 сентября. Об этом сообщил представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Комиссия ООН начнёт расследование авиаударов в Идлибе 30 сентября
  • © Reuters

«Генеральный секретарь создал комиссию для расследования серии инцидентов на северо-западе Сирии в идлибской зоне деэскалации, установленной согласно соглашению между Россией и Турцией», — сказал он на брифинге, его слова приводит ТАСС.

Как отметил Дюжаррик, комиссию возглавит представитель Нигерии генерал Чикадибиа Обиякор, в неё войдут представительница Сингапура Джанет Лим и представительница Португалии Мария Сантос-Паис.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва считает ошибочным решение Гутерреша о начале этого расследования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить