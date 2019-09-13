Комиссия ООН начнёт расследование авиаударов в Идлибе 30 сентября

Комиссия ООН по расследованию авиаударов в сирийском Идлибе начнёт работу 30 сентября. Об этом сообщил представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь создал комиссию для расследования серии инцидентов на северо-западе Сирии в идлибской зоне деэскалации, установленной согласно соглашению между Россией и Турцией», — сказал он на брифинге, его слова приводит ТАСС.

Как отметил Дюжаррик, комиссию возглавит представитель Нигерии генерал Чикадибиа Обиякор, в неё войдут представительница Сингапура Джанет Лим и представительница Португалии Мария Сантос-Паис.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва считает ошибочным решение Гутерреша о начале этого расследования.