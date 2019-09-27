Лавров обсудил с главой МИД САР конституционный комитет

Глава российского МИД Сергей Лавров и министр иностранных дел Сирии обсудили в ходе встречи на полях Генассамблеи ООН запуск работы конституционного комитета САР.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства России.

Стороны обсудили развитие ситуации в Сирии и вокруг неё с акцентом на перспективах дальнейшего продвижения политического урегулирования, включая запуск работы Конституционного комитета.

«При этом с российской стороны была подтверждена неизменная позиция в пользу сохранения суверенитета, единства и территориальной целостности САР», — сообщили в МИД.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш объявил о создании конституционного комитета в Сирии, который, по его словам, в ближайшие недели должен начать работу в Женеве.