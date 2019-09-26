В Совфеде поддержали слова Рухани о переносе штаб-квартиры ООН

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Кирилл Горшенин
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление президента Ирана Хасана Рухани о том, что иранская сторона поддержит перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну в случае обсуждения такого вопроса.
В Совфеде поддержали слова Рухани о переносе штаб-квартиры ООН
  • РИА Новости

«Страна, в которой размещена штаб-квартира международной организации, не имеет права не пускать людей, которые едут работать на поля этой организации. Получается, что они используются как инструмент», — заявил сенатор.

По словам Джабарова, стоит рассмотреть ряд менее ангажированных стран, в которых можно было бы разместить штаб-квартиру ООН без дискриминации других государств.

«Есть страны с нейтральным статусом — Швеция, частично Австрия, Финляндия, где можно спокойно разместить эту организацию, и никакой дискриминации не будет. Но я думаю, что американцы сразу заблокируют это решение на заседании Совбеза ООН. К сожалению, все страны видят злоупотребление Штатами своего положения страны-хозяйки», — добавил сенатор.

Он также отметил небольшую вероятность перенесения штаб-квартиры ООН в связи с неготовностью других стран к обсуждению этого вопроса.

Ранее Рухани рассказал о готовности поддержать перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну, указав на то, что у Соединённых Штатов нет права не пускать кого-либо на мероприятия ООН.

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