В МИД России планируют содействовать переговорам между США и талибами

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Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что российская сторона будет содействовать скорейшему возобновлению переговоров между США и радикальным движением «Талибан»*.
В МИД России планируют содействовать переговорам между США и талибами
  • РИА Новости

Он отметил, что «понимания по времени и дате» начала таких переговоров пока нет.

При этом, по его словам, «желание возобновлять переговоры есть». 

«Будем вместе работать, содействовать тому, чтобы это произошло как можно быстрее», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с представителями «Талибана» «мертвы».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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