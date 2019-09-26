В МИД России планируют содействовать переговорам между США и талибами
- РИА Новости
Он отметил, что «понимания по времени и дате» начала таких переговоров пока нет.
При этом, по его словам, «желание возобновлять переговоры есть».
«Будем вместе работать, содействовать тому, чтобы это произошло как можно быстрее», — цитирует его ТАСС.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с представителями «Талибана» «мертвы».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.