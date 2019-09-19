В МИД России назвали прагматичным решение США урезать помощь Кабулу

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Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что в Москве считают прагматичным решение США отозвать выделенные Кабулу $160 млн.
В МИД России назвали прагматичным решение США урезать помощь Кабулу
  • © Global Look Press

Кабулов предположил, что в Вашингтоне «решили отслеживать, как расходуется их финансовая помощь».

«Это прагматичный шаг, и (он) должен заставить задуматься руководство Афганистана о том, что пора уже рачительно относиться к иностранной финансовой помощи», — приводит его слова РИА Новости.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти отзывают $100 млн на крупный энергетический инфраструктурный проект в Афганистане и приостанавливают выделение $60 млн из-за непрозрачности закупок и обнаруженной в афганском правительстве коррупции.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры с представителями радикального движения «Талибан»* «мертвы».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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