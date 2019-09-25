В Госдуме назвали чрезмерно вежливым разговор Трампа и Зеленского

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Анна Лушникова
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление Министерства юстиции США о том, что после рассмотрения содержания разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского не было выявлено нарушений законодательства Соединённых Штатов.
В Госдуме назвали чрезмерно вежливым разговор Трампа и Зеленского
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«Я читал стенограмму. На мой взгляд, разговор был даже чрезмерно вежливым. Дональд Трамп ставил вопрос о том, что необходимо разобраться в ситуации с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена, изучить все материалы. Тон беседы был уважительным, не оказывалось никакого давления», — считает депутат.

По его словам, оппоненты Трампа, возможно, «хотели дать понять, что им не нравятся попытки американского лидера преследовать Байдена». 

«Думаю, данная история излишне политизирована. Это их внутренние интриги и противостояния. Видимо, те кто пытался инициировать импичмент, хотели таким образом отстоять честь семьи Байденов», — сказал Морозов.

Ранее Министерство юстиции США рассмотрело содержание телефонного разговора Трампа и Зеленского, стенограмма которого была опубликована 25 сентября, и не нашло нарушений законодательства Соединённых Штатов.

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