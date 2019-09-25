В Госдуме прокомментировали расшифровку разговора Трампа и Зеленского

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT опубликованную Белым домом расшифровку разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, в ходе которого Германия и Франция обвинялись в несоблюдении санкций в отношении России.
В Госдуме прокомментировали расшифровку разговора Трампа и Зеленского
  • © duma.gov.ru

«За всем этим просматривается устойчивая и сформировавшаяся попытка Дональда Трампа снизить влияние Европы на международные дела, обеспечить её привязку к США. Европейские политики на украинском направлении не всегда столь жёсткие, как хотели бы США. Это вызывает раздражение Трампа и проявилось в ходе переговоров с Зеленским. Но было бы странно, если бы Германия и Франция полностью забыли о своих национальных интересах. Ни Эммануэль Макрон, ни Ангела Меркель не могут игнорировать настроения, которые есть среди избирателей», — сказал депутат.

Новиков также обратил внимание на заявление президента Украины о том, что новый генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

«В данном случае Зеленский откликается на те потребности и несформулированные запросы, которые висят в воздухе с точки зрения объективных интересов Трампа. Американский лидер уже высказывался по поводу Байдена, для него очень важно использовать любую возможность для того, чтобы выставить своих оппонентов в невыгодном свете на внутриамериканской политической сцене. И он в полной мере использует этот сюжет», — считает он.

Ранее Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить