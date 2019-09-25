Трамп считает отношение к себе наихудшим в истории президентов США

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Никогда в истории Соединённых Штатов не относились к президенту так плохо, как к Дональду Трампу. Об этом сам американский лидер написал в Twitter.
Трамп считает отношение к себе наихудшим в истории президентов США
  • Reuters

«В истории нашей страны не было президента, с которым обращались так же плохо, как со мной. Страх и злоба парализовали демократов. Они ничего не могут довести до конца. Подобное не должно повториться с другим президентом. Охота на ведьм!» — заявил Трамп.

Ранее Трамп сказал, что начало процедуры импичмента со стороны представителей Демократической партии принесёт ему пользу в контексте предстоящих в Соединённых Штатах выборов.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале расследования в рамках процедуры импичмента Трампа.

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