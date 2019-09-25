Трамп считает отношение к себе наихудшим в истории президентов США
- Reuters
«В истории нашей страны не было президента, с которым обращались так же плохо, как со мной. Страх и злоба парализовали демократов. Они ничего не могут довести до конца. Подобное не должно повториться с другим президентом. Охота на ведьм!» — заявил Трамп.
Ранее Трамп сказал, что начало процедуры импичмента со стороны представителей Демократической партии принесёт ему пользу в контексте предстоящих в Соединённых Штатах выборов.
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале расследования в рамках процедуры импичмента Трампа.