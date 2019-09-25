Трамп увидел пользу в начале процедуры импичмента

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Президент США Дональд Трамп заявил, что начало процедуры импичмента со стороны представителей Демократической партии сыграет ему на пользу в рамках предстоящих в Соединённых Штатах выборов. 

По словам Трампа, в Соединённых Штатах «дела обстоят лучше, чем когда-либо». Он считает, что демократы «проиграют выборы».

«Хорошая новость заключается в том, что избиратели понимают это. Поэтому мне и говорят, что это пойдёт на пользу на выборах», — цитирует американского президента ТАСС.

Также он удивился, что демократы говорят о начале процедуры импичмента, но «даже не видели» содержания его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, стенограмма звонка будет опубликована завтра.

Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале расследования в рамках процедуры импичмента Трампа.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Трамп в ходе телефонного разговора, который состоялся в июле, «неоднократно оказывал давление» на Зеленского, чтобы «он открыл расследование в отношении сына Джо Байдена».

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