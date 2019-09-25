Климкин назвал невесёлой перспективу Украины остаться в истории США

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин назвал «не очень весёлой» для Украины перспективу остаться в истории США как страна, с которой началась процедура импичмента американского президента Дональда Трампа.

«Что бы дальше ни происходило, в истории Штатов Украина останется как страна, которая привела к началу процедуры импичмента президента. Не очень весёлая перспектива. Но теперь все понимают, на что мы способны», — написал бывший министр в Twitter.

Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа.

По её словам, действия главы Белого дома указывают на то, что он предал должность президента, национальную безопасность и целостность выборов, якобы надавив на украинского коллегу Владимира Зеленского.

При этом сам Трамп разрешил опубликовать расшифровку своего разговора с Зеленским, вокруг которого разгорелся скандал.

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон также поддержала решение начать процедуру импичмента.