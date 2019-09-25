В России предложили запретить лотерею на получение грин-карт

Госдума изучает возможность запрета проведения американской лотереи на получение грин-карт в России. Этот шаг может стать ответом на недопуск части российской делегации на Генассамблею ООН, пишут «Известия» со ссылкой на международный комитет нижней палаты парламента.

По словам запреда комитета Алексея Чепы, реакция на этот «беспрецедентный случай» будет серьёзной.

«Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии», — сказал депутат.

В числе возможных мер он назвал ограничение доступа к сайту, на котором регистрируются желающие получить грин-карту, или затруднение работы агентств, помогающих в оформлении документов.

Соединённые Штаты разыгрывают грин-карты в рамках диверсификационной лотереи, чтобы поощрять иммиграцию людей из тех стран, жители которых мало представлены в США.

Накануне стало известно, что среди не получивших визы США на ГА ООН оказались сотрудники МИД России.

В министерстве назвали ситуацию возмутительной, в Кремле не исключили жёсткой реакции.

Зампред комитета Совета Федерации Андрей Климов в беседе со «Взглядом» отметил, что если речь идёт о политически мотивированном отказе, то ответить должна ООН.