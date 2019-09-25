В России предложили запретить лотерею на получение грин-карт
- © West Coast Surfer/moodboard
- globallookpress.com
По словам запреда комитета Алексея Чепы, реакция на этот «беспрецедентный случай» будет серьёзной.
«Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии», — сказал депутат.
В числе возможных мер он назвал ограничение доступа к сайту, на котором регистрируются желающие получить грин-карту, или затруднение работы агентств, помогающих в оформлении документов.
Соединённые Штаты разыгрывают грин-карты в рамках диверсификационной лотереи, чтобы поощрять иммиграцию людей из тех стран, жители которых мало представлены в США.
Накануне стало известно, что среди не получивших визы США на ГА ООН оказались сотрудники МИД России.
В министерстве назвали ситуацию возмутительной, в Кремле не исключили жёсткой реакции.
Зампред комитета Совета Федерации Андрей Климов в беседе со «Взглядом» отметил, что если речь идёт о политически мотивированном отказе, то ответить должна ООН.