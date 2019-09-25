В России предложили запретить лотерею на получение грин-карт

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Госдума изучает возможность запрета проведения американской лотереи на получение грин-карт в России. Этот шаг может стать ответом на недопуск части российской делегации на Генассамблею ООН, пишут «Известия» со ссылкой на международный комитет нижней палаты парламента.
В России предложили запретить лотерею на получение грин-карт
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По словам запреда комитета Алексея Чепы, реакция на этот «беспрецедентный случай» будет серьёзной.

«Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии», — сказал депутат.

В числе возможных мер он назвал ограничение доступа к сайту, на котором регистрируются желающие получить грин-карту, или затруднение работы агентств, помогающих в оформлении документов.

Соединённые Штаты разыгрывают грин-карты в рамках диверсификационной лотереи, чтобы поощрять иммиграцию людей из тех стран, жители которых мало представлены в США.

Накануне стало известно, что среди не получивших визы США на ГА ООН оказались сотрудники МИД России.

В министерстве назвали ситуацию возмутительной, в Кремле не исключили жёсткой реакции.

Зампред комитета Совета Федерации Андрей Климов в беседе со «Взглядом» отметил, что если речь идёт о политически мотивированном отказе, то ответить должна ООН.

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