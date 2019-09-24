В Госдепе прокомментировали невыдачу виз США части делегации России

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Соединённые Штаты «серьёзно относятся к своим обязательствам» в рамках соглашения с ООН, заявили в Госдепартаменте, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.

«Мы оцениваем каждую заявку на выдачу въездной визы на индивидуальной основе и в соответствии с существующим законодательством и обязательствами. Мы серьёзно относимся к своим обязательствам по соглашению о штаб-квартире ООН», — сказала ТАСС представитель внешнеполитического ведомства.

По её словам, информация по визовым документам «носит конфиденциальный характер».

«В связи с этим мы не можем обсуждать конкретные вопросы, связанные с визами», — отметила она.

Ранее сообщалось, что среди не получивших визу США на ГА ООН оказались сотрудники МИД России.

Официальный представитель министерства Мария Захарова назвала ситуацию возмутительной.

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