В Пакистане заявили о просьбе Трампа посредничать между США и Ираном

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что американский президент Дональд Трамп попросил его стать посредником в переговорах с Ираном.

Об этом сообщает AFP.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон не нуждается в посредничестве в переговорах с Тегераном.

Отвечая на вопрос о возможном посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона в переговорах с Тегераном, Трамп назвал своего французского коллегу другом и заявил, что США «не ищут никаких посредников».

Также президент США заявил, что готов ознакомиться с мирным планом Ирана по безопасности в Персидском заливе.

В свою очередь, глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что встреча представителей Ирана и США возможна в формате «5 + 1», но не на двусторонней основе.