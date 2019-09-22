Трамп готов ознакомиться с планом Ирана по Персидскому заливу

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что готов ознакомиться с мирным планом Ирана по безопасности в Персидском заливе.

«Я всегда открыт», — приводит ТАСС ответ Трампа на соответствующий вопрос.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил о намерении представить в ООН проект по обеспечению безопасности Персидского и Оманского заливов, а также Ормузского пролива.

В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что хочет мирного решения конфликта Соединённых Штатов с Ираном.

Он отметил, что усиление военного присутствия США на Ближнем Востоке нацелено на мирное решение проблемы Ирана.