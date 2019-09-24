Трамп: США не нуждаются в посредниках в переговорах с Ираном

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты не нуждаются в посредничестве в переговорах с Тегераном. Об этом он сообщил на встрече с своим египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Нам не нужен посредник. Если Иран хочет чего-то добиться, то не думаю, что нам нужен посредник», — приводит ТАСС слова Трампа.

Отвечая на вопрос о возможном посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона в переговорах с Тегераном, Трамп назвал своего французского коллегу другом и заявил, что США «не ищут никаких посредников».

Ранее Трамп заявил, что готов ознакомиться с мирным планом Ирана по безопасности в Персидском заливе.

В свою очередь, глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что встреча представителей Ирана и США возможна в формате «5 + 1», но не на двусторонней основе.

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