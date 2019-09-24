Трамп: США не нуждаются в посредниках в переговорах с Ираном
«Нам не нужен посредник. Если Иран хочет чего-то добиться, то не думаю, что нам нужен посредник», — приводит ТАСС слова Трампа.
Отвечая на вопрос о возможном посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона в переговорах с Тегераном, Трамп назвал своего французского коллегу другом и заявил, что США «не ищут никаких посредников».
Ранее Трамп заявил, что готов ознакомиться с мирным планом Ирана по безопасности в Персидском заливе.
В свою очередь, глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что встреча представителей Ирана и США возможна в формате «5 + 1», но не на двусторонней основе.