Политолог прокомментировал слова Трампа о выделении средств Украине
- Reuters
По его мнению, это решение продиктовано как внешнеполитическими, так и внутриполитическими причинами.
«Сегодня Украина частично фигурирует во внутриполитической повестке дня в США в связи с очередными скандалами на фоне президентских выборов в Соединённых Штатах. Более того, Дональд Трамп никогда не скрывал своих намерений по поводу того, чтобы ЕС принимал более активное участие в финансировании проектов, которыми занимается Вашингтон. В частности, Украина — это один из тех проектов, которыми много лет подряд занимаются в Штатах», — заявил Мезюхо.
Ранее Трамп заявил, что США будут задерживать выделение финансовой помощи Украине, пока «Европа и другие страны не начнут делать свой вклад».