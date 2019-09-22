Трамп подумает над публикацией записи разговора с Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности опубликовать расшифровку своего разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, передаёт РИА Новости.

«Это был прекрасный разговор. Лучше и не придумаешь. Но мы решим, как опубликовать его», — заявил Трамп.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Трамп в ходе телефонного разговора, который состоялся в июле, «неоднократно оказывал давление» на Зеленского, чтобы «он открыл расследование в отношении сына Джо Байдена».

Глава украинского МИД Вадим Пристайко отметил, что знает содержание разговора, «никакого давления не было».

Трамп, комментируя эти сообщения, заявил, что «не говорил ничего неправильного» в ходе разговора с Зеленским.

В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео заявил в эфире телеканала ABC, что разговоры лидеров государств — «это приватные разговоры и было бы неправильно» публиковать их стенограммы, «за исключением самых чрезвычайных обстоятельств».