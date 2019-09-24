Корбин призвал Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда

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Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда, который признал незаконной приостановку работы парламента.
Корбин призвал Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда
  • Reuters

Об этом сообщает Sky News.

Ранее судьи ВС единогласно постановили, что пророгация (приостановка работы) парламента, инициированная Джонсоном, была незаконной.

28 августа глава британского правительства объявил о приостановке работы парламента до 14 октября, которую впоследствии одобрила королева Елизавета II. 10 сентября решение вступило в силу.

Корбин назвал этот шаг угрозой демократии и попыткой заблокировать обсуждение его плана по жёсткому брекситу. 

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