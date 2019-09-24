Корбин призвал Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда, который признал незаконной приостановку работы парламента.

Об этом сообщает Sky News.

Ранее судьи ВС единогласно постановили, что пророгация (приостановка работы) парламента, инициированная Джонсоном, была незаконной.

28 августа глава британского правительства объявил о приостановке работы парламента до 14 октября, которую впоследствии одобрила королева Елизавета II. 10 сентября решение вступило в силу.

Корбин назвал этот шаг угрозой демократии и попыткой заблокировать обсуждение его плана по жёсткому брекситу.