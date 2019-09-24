В Минобороны рассказали о характеристиках сбитых около Хмеймима дронов
Как сообщает РИА Новости, Конашенков продемонстрировал журналистам дроны, которые были сбиты на подлёте к авиабазе.
Уточняется, что дальность полёта дронов составляет 150 км, а максимальная высота, на которую может подниматься беспилотник такого типа, достигает 4 км.
Конашенков отметил, что, несмотря на внешнюю простоту изделий, внутри них применялись сложные технические решения, требующие специального образования.
К примеру, на беспилотный летательный аппарат устанавливали систему управления для навигации, три антенны и специальные консоли для крепления боеприпасов, которые сбрасывались с высоты полтора-два километра.
В начале сентября рядом с авиабазой Хмеймим российские военные уничтожили два беспилотных летательных аппарата террористов. В результате инцидента никто не пострадал, материального ущерба нет. В начале августа ПВО Хмеймима отразила атаку боевиков, которую они провели с помощью беспилотников.