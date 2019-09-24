В Минобороны рассказали о характеристиках сбитых около Хмеймима дронов

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, какие беспилотники были сбиты рядом с авиабазой Хмеймим в Сирии.

Как сообщает РИА Новости, Конашенков продемонстрировал журналистам дроны, которые были сбиты на подлёте к авиабазе.

Уточняется, что дальность полёта дронов составляет 150 км, а максимальная высота, на которую может подниматься беспилотник такого типа, достигает 4 км.

Конашенков отметил, что, несмотря на внешнюю простоту изделий, внутри них применялись сложные технические решения, требующие специального образования.

К примеру, на беспилотный летательный аппарат устанавливали систему управления для навигации, три антенны и специальные консоли для крепления боеприпасов, которые сбрасывались с высоты полтора-два километра.

В начале сентября рядом с авиабазой Хмеймим российские военные уничтожили два беспилотных летательных аппарата террористов. В результате инцидента никто не пострадал, материального ущерба нет. В начале августа ПВО Хмеймима отразила атаку боевиков, которую они провели с помощью беспилотников.