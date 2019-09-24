Помпео оценил заявление евротройки об атаках на саудовские НПЗ

Госсекретарь США Майк Помпео положительно оценил совместное заявление Франции, Германии и Великобритании, которые возложили вину за атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии на Иран.

«Соединённые Штаты благодарят наших близких друзей: Великобританию, Францию и Германию за их чёткое заявление по поводу единоличной ответственности Ирана за военные действия против Саудовской Аравии, которые оказали влияние на регион и мир», — написал он в Twitter.

The U.S. thanks our close friends, UK, France, and Germany, for their clear articulation of Iran’s sole responsibility for the act of war against Saudi Arabia and its impact on the region and the world. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 24, 2019

Помпео также призвал все страны «осудить действия Ирана».

Ранее госсекретарь заявил, что хочет мирного решения конфликта Соединённых Штатов с Ираном.

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в данном нападении.

Министр обороны Ирана Амир Хатами, в свою очередь, отверг обвинения в адрес Тегерана в атаках на заводы.