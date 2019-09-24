Южная Корея надеется на скорое возобновление переговоров США и КНДР
«Я буду ожидать вскоре возобновления переговоров рабочего уровня между США и Северной Кореей в целях подготовки к вашему третьему саммиту с Ким Чен Ыном», — приводит ТАСС его слова.
Лидер Южной Кореи заявил, что третья встреча лидеров Соединённых штатов и КНДР может стать «великим достижением в плане денуклеаризации Корейского полуострова».
Ранее Трамп не исключил проведения в ближайшее время новой встречи с Ким Чен Ыном.
В свою очередь представитель Госдепартамента США заявил, что американская сторона приветствует готовность Северной Кореи к возобновлению переговоров.