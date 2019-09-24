Южная Корея надеется на скорое возобновление переговоров США и КНДР

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин надеется на возобновление переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном. Об этом он сообщил перед встречей с американским коллегой Дональдом Трампом в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Я буду ожидать вскоре возобновления переговоров рабочего уровня между США и Северной Кореей в целях подготовки к вашему третьему саммиту с Ким Чен Ыном», — приводит ТАСС его слова. 

Лидер Южной Кореи заявил, что третья встреча лидеров Соединённых штатов и КНДР может стать «великим достижением в плане денуклеаризации Корейского полуострова».

Ранее Трамп не исключил проведения в ближайшее время новой встречи с Ким Чен Ыном.

В свою очередь представитель Госдепартамента США заявил, что американская сторона приветствует готовность Северной Кореи к возобновлению переговоров.

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