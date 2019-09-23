Французский лидер Эммануэль Макрон приветствовал принятие Россией Парижского соглашения по климату.

«Я порадовался сегодня, услышав новость о принятии Россией Парижского соглашения. Потрясающая новость! Ещё несколько месяцев назад этого не ждали. Это показывает, что прогресс есть», — цитирует ТАСС Макрона.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года. Страны пяти континентов договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.