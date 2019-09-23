Макрон приветствовал принятие Россией Парижского соглашения по климату

Короткая ссылка
Французский лидер Эммануэль Макрон приветствовал принятие Россией Парижского соглашения по климату.
Макрон приветствовал принятие Россией Парижского соглашения по климату
  • Reuters

«Я порадовался сегодня, услышав новость о принятии Россией Парижского соглашения. Потрясающая новость! Ещё несколько месяцев назад этого не ждали. Это показывает, что прогресс есть», — цитирует ТАСС Макрона.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года. Страны пяти континентов договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить