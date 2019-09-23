МИД ФРГ приветствовал ратификацию Россией Парижского соглашения

Германия приветствует готовность России присоединиться к Парижскому соглашению по климату, сообщает пресс-служба МИД ФРГ.

«МИД приветствует присоединение России к Парижскому соглашению по климату. Мы хотим прийти к нейтральному уровню выбросов CO₂ в мире к 2050 году. Мы сможем достичь этого только в том случае, если все будем действовать сообща», — говорится в сообщении в Twitter.

В ведомстве подчеркнули, что Берлин готов поддерживать Москву в сокращении выбросов углекислого газа.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года. Страны пяти континентов договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.