МИД ФРГ приветствовал ратификацию Россией Парижского соглашения
- РИА Новости
«МИД приветствует присоединение России к Парижскому соглашению по климату. Мы хотим прийти к нейтральному уровню выбросов CO₂ в мире к 2050 году. Мы сможем достичь этого только в том случае, если все будем действовать сообща», — говорится в сообщении в Twitter.
В ведомстве подчеркнули, что Берлин готов поддерживать Москву в сокращении выбросов углекислого газа.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату.
Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года. Страны пяти континентов договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.