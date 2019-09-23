Политолог оценил слова Генсека ООН о конституционном комитете в Сирии

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин Труевцев прокомментировал RT заявление Генсека ООН Антониу Гутерреша, который объявил о создании конституционного комитета в Сирии.

«Это (создание конституционного комитета. — RT) инструмент, который приемлем для международного сообщества и для многих арабских стран, включая тех, которые выступали против сирийского правительства, например Саудовская Аравия, и ОАЭ. Создание конституционного комитета — это положительное дело, но насколько оно может реально привести к сирийскому урегулированию, здесь остаётся целый ряд вопросов», — сказал востоковед.

Он отметил, что проблема сирийских курдов может осложнить урегулирование ситуации в Сирии, поскольку курды были исключены из политического процесса в республике.

«Сирийцы сами никогда не считали курдов террористами, и вообще ни одного серьёзного столкновения между сирийскими войсками и курдскими вооружёнными формированиями за весь период конфликта не было... А курдов никоим образом не включили в конституционный комитет, это ещё одна проблема», — добавляет Труевцев.

Кроме того, по словам эксперта, существует проблема исламистских организаций, которые присутствуют в комитете, однако имеют серьёзные трения с сирийским правительством.

«(Также существуют.— RT) светские политические силы, которые, может быть, и выдвигали какие-то разумные требования на первом этапе, но они потеряли всякое влияние внутри сирийского общества после того, как они отдали инициативу фактически радикальным исламистам в политическом процессе», — заключает востоковед.

Ранее Гутерреш рассказал о соглашении между правительством Сирии и сирийским комитетом по переговорам о создании «сбалансированного, заслуживающего доверия и инклюзивного конституционного комитета».