В Госдуме оценили позицию Эстонии по освобождению страны от фашизма

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление Министерства иностранных дел Эстонской Республики о том, что документы об освобождении Советским Союзом Эстонии от немецко-фашистских захватчиков являются «исторически неточными».
В Госдуме оценили позицию Эстонии по освобождению страны от фашизма
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«Есть принципиальные вещи, и взгляд может быть только один. Фашизм — абсолютное зло, главным его победителем является СССР и его Красная армия. Именно она освободила Эстонию и другие республики Советского Союза, ряд стран Восточной Европы. Это непреложный факт, и есть все необходимые исторические документы, свидетельствующие об этом», — считает депутат.

По словам Новикова, история всегда была и «ещё долго будет орудием для решения определённых политических задач».

«Попытку утвердить нынешнюю эстонскую государственность политики осуществляют за счёт войны с прошлым. Им хочется сделать вид, что исторически всё выглядело по-другому. Кроме этого, есть и необходимость декларировать разными способами верность тем русофобским идеям, которые господствуют сегодня в США и ЕС», — сказал он.

Ранее Министерство иностранных дел Эстонии возмутилось публикацией документов об освобождении Советским Союзом Эстонии от немецко-фашистских захватчиков.

При этом российское посольство в Эстонии ответило на публикацию тем, что «у каждой стороны свой взгляд, но правда может быть одна, и она основана на фактах».

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