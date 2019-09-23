В Эстонии отрицают заявления об освобождении страны Красной армией

Министерство иностранных дел Эстонской Республики возмутилось публикацией документов об освобождении Советским Союзом Эстонии от немецко-фашистских захватчиков.

Как считают в Таллине, заявления России об освобождении Эстонии являются «исторически неточными».

«Мы отвергаем исторически неточные заявления МИД России о том, что Эстония была «освобождена» советскими войсками. Эстонская Республика не принимала участия во Второй Мировой войне и была оккупирована как нацисткой Германией, так и Советским Союзом. Так называемое «освобождение» было оккупацией, которая длилась почти 50 лет», — заявили эстонские дипломаты в Twitter.

При этом российское посольство в Эстонии ответило на публикацию тем, что «у каждой стороны свой взгляд, но правда может быть одна, и она основана на фактах».

«И говорят они о том, что Красная армия освободила Эстонию в сентябре 1944 года, понеся огромные потери после кровопролитных боёв с нацистами», — подчеркнули в посольстве.

21 сентября Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии от немецко-фашистских захватчиков.

На сайте министерства открыт мультимедийный раздел «Таллинская освободительная…» с уникальными рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства.