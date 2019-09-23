В Госдуме оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT слова бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, который заявил, что Россия блокирует учения НАТО в Чёрном море.
В Госдуме оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море
  • РИА Новости

Бальбек назвал заявление Ходжеса маловразумительным.

При этом парламентарий отметил, что наблюдать за учениями и быть в готовности к отражению возможных провокаций является прямой задачей любого военного флота, в том числе и российского.

«Так что американский генерал перегнул палку в своих заявлениях — то ли от незнания обстановки, то ли для нагнетания антироссийской истерии. То, что НАТО проводит учения в восточной части Чёрного моря, а наши корабли и береговые подразделения приведены в повышенную боеготовность, говорит лишь о защите наших национальных интересов, а не о попытках помешать натовским манёврам», — пояснил Бальбек.

Ранее генерал Бен Ходжес обвинил Россию в блокировке учений НАТО в Чёрном море.

По его словам, когда силы альянса объявляют места для проведения учений в Чёрном море, Россия якобы закрывает к ним проходы.

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